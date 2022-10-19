يوم علمى تثقيفى لمرضى الأورام بمستشفى بنها للتأمين الصحى.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

نظمت الصيدلية الإكلينيكية للأورام بمستشفي بنها للتأمين الصحي برئاسة الصيدلانية الإكلنيكية بسمة بشير، يوما علميا تثقيفيا لمرضي الأورام وأمراض الدم بحضور نخبة من الاستشاريين وأساتذة الجامعة في تخصصات الأورام والتغذية العلاجية.



وقام الأساتذة المتخصصين بشرح ومساعدة محاربي السرطان وذلك بالتزامن مع شهر أكتوبر الشهر الوردي لسرطان الثدي، وكان التفاعل أكثر من رائع وحمل الكثير من المعاني الإنسانية قبل العلمية.



وفي النهاية قام الدكتور أسامة فودة مدير عام فرع القليوبية ود.محمد كساب مدير عام مستشفي بنها للتأمين الصحي بتكريم بعض من محاربي السرطان الذي تم شفاءهم بالفعل ومجموعة من الأطباء والتمريض والعمال في قسم و لجنة الأورام.



وجاء على رأس المكرمين الدكتور محمد حجاج مدير عيادات مستشفى بنها الشاملة، والدكتور زياد الباجوري استشاري علاج الالم و التخدير، الدكتورعلاء فايد أستاذ علاج الأورام. جامعة الزقازيق، د.أحمد محمود استشاري أمراض الدم، د.هبة أنيس استشاري التغذية العلاجية، ود. ياسر عبدالفتاح أستشاري الصيدلة الاكلنيكية، والشيخ محمد أحمد عبدالصادق، والقس يوحنا وهيب راعي كنيسة ماريو حنا الحبيب.



ويأتي هذا في إطار تجاه الهيئة العامة للتأمين الصحي برئاسة السيد الدكتور محمد ضاحي للاهتمام بصحة المواطن وخاصة مرضي الأورام.

وجاءت المبادرة جاءت بتنسيق من الصيدلانية بسمة بشير مدير الصيدلة الإكلينيكية للأورام بمستشفي بنها للتأمين الصحي وبتعاون كلا من مستشفي وعيادة بنها للتأمين الصحي.



الدكتور محمد حجاج مدير عيادات مستشفى بنها الشاملة خلال التكريم



جانب من التكريم



جانب من الحدث (1)



جانب من الحدث (2)



جانب من يوم علمي تثقيفي لمرضي الأورام بمستشفي بنها للتأمين الصحي (1)



جانب من يوم علمي تثقيفي لمرضي الأورام بمستشفي بنها للتأمين الصحي (2)



يوم علمي تثقيفي لمرضي الأورام بمستشفي بنها للتأمين الصحي (1)



يوم علمي تثقيفي لمرضي الأورام بمستشفي بنها للتأمين الصحي (2)