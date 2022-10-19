محافظ سوهاج يتفقد فعاليات القافلة الشاملة بقرية "أولاد عليو" بمركز البلينا

سوهاج عمرو خلف ومحمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، فعاليات القافلة الشاملة بقرية " أولاد عليو " بمركز البلينا، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى لأول مرة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع المحافظة، وبمشاركة 24 مؤسسة وجمعية أهلية، والاتحاد العام للجمعيات، بحضور الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة، ومحمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعلى مبارك رئيس جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، ولطفى محمد على رئيس مدينة البلينا .

وتفقد محافظ سوهاج فعاليات القافلة التي ضمت كافة تخصصات "الطب البشرى" وقافلة للطب البيطري، بالإضافة إلى الندوات التوعوية حول التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، وندوات للتوعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي لطالبات المرحلة الثانوية بالقرية، وكذلك قافلة زراعية لتوعية المزارعين بأحدث أساليب الزراعة، وندوات حول ظاهرة التغيرات المناخية وكيفية التصدي لها، بالإضافة إلى التوعية بالعديد من القضايا المجتمعية الهامة التي تتعلق بحياة واستقرار المواطن، وتنمية مجتمعه، بما يتواكب مع جهود الدولة في مجال تطوير الخدمات والمرافق، وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، بالتوازي مع توجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، وصولا إلى رؤية مصر 2030.

كما شملت القافلة توزيع بعض المساعدات العينية منها " كراتين مواد غذائية، وحلوى المولد النبوي، وشارك في القافلة مديريات "التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والزراعة، والشباب والرياضة، والصحة، وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، وممثلي المؤسسات والجمعيات المشاركة في التحالف.

وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من أهالي القرية والقرى المجاورة، وسط فرحة كبيرة منهم بما تقدمه لهم من خدمات، وعبر الأهالي عن فرحتهم من خلال إطلاق الزغاريد، والهتاف " تحيا مصر".



القافلة



بالهاتف-لمصر-والزغاريد-أهالى-سوهاج-يستقبلون-قافلة-التحالف-الوطنى-للعمل-الأهلى-التنموى



بالهاتف-لمصر-والزغاريد-أهالى-سوهاج-يستقبلون-قافلة-التحالف-الوطنى-للعمل-الأهلى-التنموى



جانب-من-الجولة



جانب-من-القافلة



جولة-المحافظ



خلال-استقبال-الهالى-للقافلة



خلال-استقبال-الهالى-للقافلة



فرحة-الأهالى