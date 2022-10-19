محافظ المنيا يكرم 20 فائزاً فى المسابقة الدينية لإذاعة شمال الصعيد

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الفائزين في المسابقة الدينية التي نظمتها إذاعة شمال الصعيد خلال شهر رمضان الماضي، بعنوان "المأثور في أسباب النزول"، حيث تواصل محافظة المنيا دعمها للمسابقة سنويا، وقد فاز 20 متسابقاً يمثلون مراكز المحافظة التسع، وشمل التكريم شهادات للفائزين ومبالغ مالية. جاء ذلك بحضور علي عبد الحكيم، مدير عام إذاعة شمال الصعيد.



قال المحافظ، إن الاهتمام بدعم مثل تلك المسابقات يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمساهمة في خلق جيل واعي بقضايا وطنه، حريص على التمسك بالأخلاق والقيم النبيلة التي تدعو لها كافة الأديان السماوية.

وأوضح المحافظ أن الدولة المصرية تشهد خلال الفترة الحالية نهضة غير مسبوقة في جميع المجالات لبدء حقبة جديدة في تاريخ مصر الحديث وهي مرحلة الجمهورية الجديدة، مؤكداً أنه في الوقت الذي تشهد فيه بلادنا تضحيات بأرواح أعز الرجال، لصد كافة أشكال العنف من جماعات الشر والإرهاب وقوى الظلام، تشهد جبهة حرب أخرى، للتنمية والبناء فعلى صعيد محافظة المنيا، تم خلال الثماني سنوات الماضية، تحقيق إنجازات لم تحقق منذ عقود على مستوى كافة القطاعات مما ساهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة بجميع مراكز المحافظة بإجمالى تكلفة تزيد عن 73 مليار جنيه، يأتي في مقدمتها المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وهو المشروع الأكبر والأعلى تكلفة على مستوى الدولة، فقد كان نصيب محافظة المنيا من المشروع في المرحلة الأولى تطوير 5 مراكز بالمحافظة، وهم (العدوة / مغاغة / أبوقرقاص / ملوى / ديرمواس) بإجمالي (32) وحدة محلية قروية تضم (192) قرية و(757) تابع، ويصل عدد المستفيدين فيها نحو (3) مليون مستفيد أي نصف سكان المحافظة ، كما تم إدراج مركزي سمالوط وبني مزار ضمن أعمال المرحلة الثانية للمبادرة بإجمالي 102 قرية.



هناً المحافظ، جميع الفائزين بالمسابقة، موجهاً الشكر لجميع القائمين على هذه المسابقات، وعلى رأسهم إذاعة شمال الصعيد، معرباً عن بالغ سعادته لدعم المسابقات الدينية، لما لها من أهمية في تربية النشء والشباب على التعاليم السماوية التي تدعو إلى التسامح والوسطية والاعتدال وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة وحثهم على العمل لإعمار الأرض وبناء الوطن.



كما فتح المحافظ باب الحوار والنقاش مع الفائزين الذين يمثلون مراكز المحافظة التسع، حيث استمع لمشكلاتهم ووجه بالعمل على حلها.



من جانبه ، وجه مدير عام إذاعة شمال الصعيد، الشكر لمحافظ المنيا، على رعاية المسابقة وتخصيص دعم سنوي لها من المحافظة، مؤكداً على التنسيق والتعاون المستمر مع المحافظة لدعم المشاركين في المسابقات الدينية.