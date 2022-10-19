وقال لافروف ـــ خلال لقاء مع خريجي الجامعات الذين تم قبولهم لأول مرة في السلك الدبلوماسي حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، ــــ إن روسيا ستنقل مركز الثقل إلى الدول المستعدة للتعاون معها على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والبحث عن مشاريع مشتركة واعدة.



وأوضح لافروف أن الخارجية الروسية تقوم الآن بإعادة توجيه جغرافي للأنشطة في الخارج، مؤكدا أن بلدان ما يسمى بالعالم الثالث (في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية)، تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، ويجري الاتفاق على العديد من الخطط على أعلى المستويات التي تتطلب دعما دبلوماسيا، بما في ذلك دعم الأعمال التجارية، والمشاريع الثقافية والإنسانية والتعليمية المشتركة.



وأضاف لافروف، أن العديد من الدبلوماسيين الروس بسبب سياسة الغرب المعادية لنا أوقفوا رحلات عملهم في الخارج قبل الموعد المحدد.