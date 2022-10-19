اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 05:43 م
أكرم القصاص
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كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تدريبات عسكرية لمواجهة "تهديدات" بيونج يانج

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 04:23 م
كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تدريبات عسكرية لمواجهة "تهديدات" بيونج يانج كوريا الجنوبية والولايات المتحدة
أ ش أ

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أجرت كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، تدريبات عسكرية مشتركة على عبور الأنهار؛ لتعزيز الاستعداد لمواجهة تطور التهديدات الكورية الشمالية.
 
وذكرت القوات البرية في كوريا الجنوبية -في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"- أنه انضم حوالي ألف جندي من الجيشين إلى التدريبات حول نهر (نام هان) في "يوجو"، على بعد 105 كيلومترات جنوب سول، مع حشد حوالي 50 مركبة، بما في ذلك الدبابات القتالية "K2"، بالإضافة إلى بعض الأصول الجوية، مثل الطائرات المروحية الهجومية من طراز "أباتشي" ومقاتلات "KF-16".
 
وأشارت القوات إلى أنه خلال التدريبات، نفذت الطائرات العسكرية دعما ناريا ومهمات أخرى، بينما عملت القوات البرية معًا لتركيب جسر مؤقت لتنفيذ العمليات الطارئة، حيث وفر الجسر مسارًا للدبابات والعربات المدرعة وجنود المشاة لعبور النهر.
 
جاءت التدريبات في الوقت الذي تسعى فيه سول وواشنطن للحفاظ على وضع الاستعداد الراسخ في أعقاب "الاستفزازات" المستمرة لكوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاقها لمئات قذائف المدفعية يومي /الثلاثاء/ و/الأربعاء/.

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