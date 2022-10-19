كل ما تريدين معرفته عن عدم ظهور كيس الحمل

كتبت فاطمة ياسر

الحمل يعد أكثر الأخبار السارة التى تحصل عليها الفتاة بعد الزواج، لأن غريزة الأمومة لديها تزيد من رغبتها فى أن تصبح أما، لذا فعند تأخر الدورة الشهرية ، أول ما يطرق فى عقل المرأة هو الحمل، وبالفعل تذهب لشراء تحليل الحمل المنزلى الذى يساعد فى الكشف عن الحمل.

وتحصل الكثيرات بالفعل على نتائج إيجابية عند إجراء اختبار الحمل المنزلى، لكن قد يتعرضن لصدمة عند خضوعهن للسونار، لأن بعضهن يعانين من عدم ظهور كيس الحمل.

وخلال التقرير المنشور عبر موقع HEALTHLINE سنتعرف على أبرز الأسباب المؤدية لعدم ظهور كيس الحمل، حيث إنه من المتعارف عليه أن كيس الحمل يظهر بين الأسبوع الثالث والرابع والخامس من الحمل، ويكون صغيرا جدا ويصل ما بين 2 إلى 3 ملليمترات.

ومن أسباب عدم ظهور كيس الحمل فى الرحم، أشار التقرير إلى أن هناك العديد من الأسباب وأبرزها التالي:

- إجراء السونارفي وقت مبكر من الحمل، حيث تخضع بعض السيدات لفحصالسونارقبل الوقت المحدد لظهور كيس الحمل، لذا يجب الانتظار للأسبوع الخامس لضمان وجوده.

- قد يكون علامة على الحمل خارج الرحم، فعند التعرض لهذا النوع من الحل يصعب ظهور كيس الحمل والسبب عدم انغراس البويضة فى الرحم.

- قد يكون علامة على الإجهاض المبكر خاصة حال تعرض المرأة للنزيف قبل إجراء السونار، ولم يظهر كيس الحمل، فهذا يعني أنها تعرضك للإجهاض المبكر.

وقدم التقرير العديد من النصائح التى يجب الالتزام بها عند عدم ظهوركيس الحمل في الرحم، حتي موعد السونار القادم أو الفحص القادم، وهي:

- علي المرأة الراحة التامة وعدم القيام بأي مجهود وذلك لتثبيت الحمل.

- التغذية المناسبة والصحية تعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها.

- تجنب تناول أي أدوية دون استشارة الطبيب، والالتزام بالعلاجات الموصوفة من قبل الطبيب.

- حال التعرض للنزيف والشعور بألم شديد في البطن عليك مراجعة الطبيب على الفور.