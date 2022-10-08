النساء أكثر عرضة للإصابة بدوالى الساقين بسبب التغيرات الهرمونية

كتبت فاطمة خليل

دوالى الساقين مشكلة شائعة تحدث نتيجة تضخم العروق، وأكثر الأوردة التى تصاب بالدوالى هى تلك الموجودة فى الساقين والقدمين، وذلك لأن الوقوف فترات طويلة يزيد الضغط على عروق الجسم السفلى، وبالنسبة للعديد من الناس فإن دوالى الأوردة يمكن أن تسبب الألم وعدم الراحة، وأحياناً قد تؤدى الدوالى إلى مشاكل أخرى أكثر خطورة، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب دوالى الساقين، بحسب موقع "Mayo clinic".

ما هى دوالى الساقين؟

دوالى الساقين هى أوردة كبيرة ومتضخمة تظهر على الساقين والقدمين، وتحدث مشكلة الدوالى عندما لا تعمل الصمامات فى الأوردة بشكل صحيح ، لذا لا يتدفق الدم بشكل جيد، والأوردة قد تحتاج لعلاج إذا كانت مؤلمة وتسبب الإزعاج.

أسباب دوالى الساقين



تقوم الشرايين بنقل الدم من قلبك إلى باقى أنسجة الجسم، ثم تعيد الأوردة الدم من بقية الجسم إلى قلبك، لذلك يمكن إعادة تدوير الدم حتى يعود الدم إلى قلبك، ويجب أن تعمل الأوردة فى الساقين ضد الجاذبية، بحيث يصعد الدم لأعلى إلى القلب ، وتقلصات العضلات فى أسفل الساقين بمثابة مضخات، كما أن جدران الوريد مرنة تعمل على عودة الدم لقلبك وتفتح الصمامات الصغيرة فى عروقك بينما يتدفق الدم باتجاه قلبك ثم تقترب من وقف تدفق الدم إلى الخلف، وإذا تدفق الدم فى الاتجاه العكسى تحدث دوالى الساقين، وإليكم الأسباب.

السن

مع التقدم فى العمر تفقد الأوردة مرونتها مما يؤدى إلى تمددها، وقد تصبح الصمامات فى عروقك ضعيفة مما يسمح للدم الذى يجب أن يتحرك باتجاه قلبك أن يتدفق إلى الخلف.

ويتجمع الدم فى عروقك وتتوسع الأوردة ثم تتكون الدوالى، وتظهر الأوردة باللون الأزرق لأنها تحتوى على دم غير مؤكسد، وهو فى طور إعادة تدويره من خلال الرئتين.

الحمل

بعض النساء الحوامل يصبن بالدوالى، حيث يزيد الحمل من حجم الدم فى الجسم لكنه يقلل من تدفق الدم من ساقيك إلى الحوض، تم تصميم هذا التغيير فى الدورة الدموية لدعم نمو الجنين ولكنه يمكن أن يؤدى إلى آثار جانبية مؤسفة وأوردة متضخمة فى ساقيك.

وقد تظهر أوردة الدوالى لأول مرة أو قد تتفاقم خلال فترة الحمل، عندما يضغط الرحم على الأوردة فى ساقيك، وقد تلعب التغيرات فى الهرمونات أثناء الحمل دوراً أيضاً، عروق الدوالى تتحسن بدون علاج طبى بعد 3- 12 شهراً بعد الولادة.

عوامل خطورة من أسباب دوالى الساقين

تزيد هذه العوامل من إمكانية حدوث دوالى الساقين، وهى كالتالى:

العمر

يزيد خطر الإصابة بالدوالى مع تقدم العمر، حيث تسبب الشيخوخة تآكل صمامات العروق، وهذه الصمامات تساعد على تنظيم تدفق الدم، ويسبب هذا التآكل فى السماح للصمامات أن يتدفق بعض الدم إلى عروقك بدلاً من التدفق إلى قلبك.

الجنس

قد تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بدوالى الساقين، بسبب التغيرات الهرمونية فى فترة ما قبل الطمث أو فترة انقطاع الدورة الشهرية فى سن اليأس أو فترة الحمل، لأن الهرمونات الأنثوية تسبب استرخاء جدران الوريد، كما أن تناول العلاج بالهرمونات البديلة أو حبوب منع الحمل يزيد خطر الإصابة بدوالى الأوردة.

الوراثة

إذا كان لدى أحد أفراد عائلتك دوالى الساقين، فهناك احتمال أكبر لإصابتك بها أيضاً.

السمنة

الوزن الزائد يزيد الضغط على عروقك ويزيد من احتمال إصابتك بدوالى الساقين.

الوقوف أو الجلوس فترات طويلة

يسبب الوقوف لفترات طويلة من الزمن عدم تدفق الدم بشكل جيد، وكذلك إذا كنت تجلس بنفس الوضع لفترات طويلة