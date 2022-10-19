ضبط 15000 علبة جبن مطبوخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بقيادة الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام الطب الوقائي، بالتعاون مع مكتب الأغذية بالقناطر الخيرية، تحت إشراف الدكتورة نادبة دانيال مدير الإدارة الصحية بحملات تفتيشية على بعض المصانع لمنع الغش التجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والوزير اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أنه وردت مكاتبات من جهات مختلفة تفيد بسحب عينات من المنتج وقد وردت النتيجة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات لاحتوائها على ما لايقل عن 40% زيوت أخري خلاف دهن اللبن الطبيعي الغير مصرح بإضافتها إلي معجون الجبن المطبوخ.

وأسفرت الحملة عن ضبط 430 كرتونة من صنف معجون جبن مطبوخ الكرتونة الواحدة تحتوي على 36 علبة وزن الواحدة 90 جرام تقريباً، بإجمالي 15480علبة جبن وإجمالي وزن 1393 كيلو جرام.

وتابع، أنه تم سحب عينات من منتجات الألبان مع ضبط الصنف المشكوك فيه وإرسالها للمعامل المركزية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم عرض محضر المضبوطات على النيابة العامة للنظر والتصرف، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات الموجودة بالمنشآت.