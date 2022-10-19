رئيس جمعية ارتفاع ضغط الدم ينصح بتجنب اللحوم المصنعة والسمن الصناعى

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محسن إبراهيم أستاذ أمراض القلب بطب قصر العينى، رئيس الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم، أن ارتفاع ضغط الدم منتشر بين المصريين ، ولحسن الحظ لدينا احصائيات دقيقة عن حجم المشكلة على المستوى القومى، موضحا ان حوالى ربع المصريين مصابين بارتفاع ضغط الدم. وأضاف، إننا بصدد إنشاء مشروع قومى للوقاية من ارتفاع ضغط الدم ومنع حدوث هذا المرض لأنه في بعض البلاد ثبت إنه يمكن الوقاية ومنع حدوث هذا المرض.

وأضاف، إن هناك عاملين رئيسيين، الأول هو الاستعداد الوراثى، والعامل الثانى هو أسلوب المعيشة الخاطىء، مثل استهلاك الكثير من السكريات ،واستهلاك الملح، بالإضافة إلى التوتر المستمر، وقلة الحركة، مشيرا إلى أن استهلاك السمن النباتى والزيوت المهدرجة من العوامل الرئيسية التي تسبب الدهون الضارة المسببه للكوليسترول والإصابة بأمراض القلب، وننصح المصريين بتجنب اللحوم المصنعة، والاقلال من اللحوم الحمراء لمنع الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وننصح بتناول السلطة والفاكهة.

جاء ذلك خلال مؤتمر الجمعية الدولية لطب القلب الوقائى بالقاهرة.