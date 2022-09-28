قلل الملح.. 3 طرق لخفض ضغط الدم لتجنب الإصابة بأمراض القلب

كتبت ميرفت رشاد

تُحدث اختيارات نمط الحياة فارقًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بارتفاع ضغط الدم وهي حالة يعيش معها الملايين، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في حين أن هناك عوامل خطر معينة مثل العمر والتاريخ العائلي والعرق لا يمكنك تغييرها ، إلا أن هناك عدة طرق للمساعدة في منع ارتفاع ضغط الدم باتباع عادات صحية، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

مخاطر عدم معالجة ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إرهاقك ، ويمكن أن يزيد من احتمالية إصابتك بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المعالج أيضًا إلى مشاكل في الكلى والقلب والقلب، البصر.

تناول ملح أقل

يرفع الملح ضغط دمك لأنه يشجع جسمك على الاحتفاظ بالمياه ، مما يزيد من الضغط على أوردتك ، يمكن أن يساعدك تقليل تناول الملح اليومي حتى ولو قليلًا ،استخدام التوابل بدلاً من الملح ، والابتعاد عن الأطعمة المعالجة بشكل كبير ، والوجبات السريعة ، والأشياء المملحة .

تنص Mayo Clinic على أنه "حتى التخفيض البسيط من الصوديوم في النظام الغذائي يمكن أن يحسن صحة القلب ويقلل من ارتفاع ضغط الدم بحوالي 5 إلى 6 ملم زئبق.

تقليل التوتر

عندما تكون متوترًا ، ينتج جسمك هرمونات للمساعدة في التعامل مع حالة طارئة محتملة أو أي شيء يضغط عليك ، مما يعني أن قلبك ينبض بشكل أسرع ، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يساعد التمرين والنوم إبطاء التوتر، بعض الناس يمارسون التأمل والحصول على التدليك والمشي في الطبيعة ، أو ممارسة تقنيات العقل والجسم لخفض مستويات التوتر لديهم.

محيط الخصر لديك

وفقًا لمايو كلينك ، فإن "حجم محيط الخصر مهم، إن حمل الكثير من الوزن حول الخصر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، يتعرض الرجال للخطر إذا كان قياس خصرهم أكبر من 40 بوصة (102 سم)، تتعرض النساء للخطر إذا كان قياس خصرهن أكبر من 35 بوصة (89 سم) ".