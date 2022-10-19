حكاية من زمن فات.. اليوم السابع يرصد سرقة الرمال السوداء منذ 10 سنوات

رصدت عدسة "اليوم السابع" خلال أقل من 10 سنوات أعمال السرقة التى تعرضت لها الرمال السوداء لاستغلالها فى أعمال البناء، وبيعها بأبخس الأثمان، وبلغت المحاضر التى تم تحريرها لسرقة الرمال السوداء 50 محضراً، وتم إحباط أكثر من 120 محاولة لسرقة الرمال السوداء من خلال مجلس مدينة بلطيم، وحذر "اليوم السابع" مراراً من سرقة تلك الرمال المليئة بالعناصر المشعة، حتى جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستفادة منها وإنشاء مجمع مصانع الرمال السوداء ببلطيم والبرلس.

فى 13 يناير 2013 تقدم محمد رزق الموافى رئيس اللجنة الشعبية ببلطيم وقتها، ببلاغ حمل رقم 4850 إدارى ضد مافيا سرقة الرمال السوداء، مطالباً بدوريات وأكمنة أمنية لضبط التشكيل العصابى.

وأكد موافى فى بلاغه أن تجريف الجبال الرملية التى تتكون من تلك الرمال يهدر ثروة، باعتبار الجبال محمية طبيعية من الله، لحجز مياه البحر المتوسط عن سكان بلطيم والبرلس وقرى البرلس.

كما حذر موافى فى بلاغه من خطورة الموقف وتداعياته بغرق الدلتا كلها، وطالب الموافى من اللواء محمد الشاذلى مدير الأمن، وقتها إقامة أكمنة على الطريق الدولى الساحلى لمحاصرة اللصوص، ومنع تهريبهم للرمال السوداء، وإلقاء القبض عليها، مضيفاً أن سرقة الرمال المشبعة انتشرت بكثرة فى الآونة الأخيرة، والدولة أهملت فى ذلك برغم صدور قرار بتجريم سرقة تلك الرمال المشعة، حمل رقم 1998 الصادر من مجلس الوزراء.

وكانت جريدة "اليوم السابع"، قد انفردت بعمل تحقيق استقصائى موسع حول تهريب الرمال السوداء بمصر، ولاقى ردود أفعال محلية ودولية.

ومن بين المحاضر التى تم الإعلان عنها رصد سيارة تحمل رقم " 1635 ع-ن-أ " ومقطورة رقم " 3871 ع-ن-ر" قيادة السائق " سعد. س . ر." وتم التحفظ على السيارة المحملة بالرمال بمركز شرطة البرلس وتحرير المحضر رقم 16036 جنح البرلس، وجار التحقيق معهم تمهيداً للعرض على النيابة.

ونظرا لانتشار سرقة الرمال السوداء بحث عدد من المحافظين السابقين اتخاذ إجراءات حازمة تجاه من تسول له نفسه لسرقة الرمال السوداء، بتشكيل لجان لضبط سارقى الرمال السوداء لكونها ثورة قومية، منهم المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ الأسبق، مؤكداً وقتها أن ملف الرمال السوداء سيتم بحثه من خلال عقد اجتماع موسع مع كل الجهات المعنية وكذلك مشروع الاستزراع السمكى الذى سيقام على مساحة 10 آلاف فدان شمال الطريق الدولى على مياه البحر المتوسط، أعلن عن اتخاذ إجراءات حازمة تجاه من تسول له نفسه لسرقة الرمال السوداء، مؤكداً أن هناك لجان تم تشكيلها لضبط سارقي الرمال السوداء لكونها ثورة قومية

وكانت الشكاوى قد تعددت أمام محافظ كفر الشيخ، والمهندس حافظ عيسوى السكرتير العام للمحافظة الأسبق، حول تعرض الرمال السوداء المشعة للسرقة من قبل مافيا سرقة الرمال وبيعها فى أغراض البناء.