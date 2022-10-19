اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 04:22 م
أكرم القصاص
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بدء الدراسة لطلاب جامعة طنطا الفائزين بمنحة التبادل الطلابى بجامعة برادفورد

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 03:51 م
بدء الدراسة لطلاب جامعة طنطا الفائزين بمنحة التبادل الطلابى بجامعة برادفورد الطلاب
الغربية ــ فريق المحافظات

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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا في بيان له، عن بدء الدراسة لطلاب جامعة طنطا الفائزين بمحنة برنامج التبادل الطلابي بجامعة برادفورد للعام الجامعي 2022/2023، الممول بالكامل من الإتحاد الأوربي للطلاب في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للدراسة بجامعة برادفورد بالمملكة المتحدة، وذلك في إطار الاتفاقية التي عقدتها جامعة طنطا مع جامعة برادفورد.

 

أكد رئيس الجامعة أن جامعة طنطا تحرص دائما على عقد اتفاقيات التبادل الطلابي مع الجامعات الأجنبية، وتعزيز الشراكات والتعاون العلمي والبحثي، لأهميتها فى تنمية وتطوير قدرات طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

 

أضاف الدكتور كمال عكاشة أن جامعة طنطا أجرت اختبارات للطلاب المتقدمين للمنح الدراسية واجتاز 6 من طلاب الجامعة الاختبارات، وهم الطالب محمد المنشاوي المدرس المساعد بكلية الهندسة، والطالبة ايمان الكافورى المدرس المساعد بكلية الصيدلة، والطالب مصطفى مازن المقيد بالفرقة الثالثة بكلية الحاسبات والمعلومات، و روان ايمن المعيدة بكلية التجارة، و محمود ابوالنصر المعيد بكلية الهندسة، و سعيد يحيى المدرس المساعد بكلية الهندسة.

 

 

 


جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

طلاب جامعة طنطا

التبادل الطلابي



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