اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 06:41 م
أكرم القصاص
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الولايات المتحدة تعلن تقديم منحتين للعراق بقيمة 10 ملايين دولار

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 05:25 م
الولايات المتحدة تعلن تقديم منحتين للعراق بقيمة 10 ملايين دولار العراق - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد إلينا رومانوسكي، الأربعاء، تقديم منحتين للعراق، الأولى بقيمة مليوني دولار، والثانية بقيمة ثمانية ملايين دولار.

وقالت رومانوسكي عبر "تويتر" إن المنحة الأولى "سيتم استثمارها من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأعمال التجارية الزراعية الصغيرة والمتوسطة لدعم الأمن الغذائي للعراقيين"، أما المنحة الثانية فسيتم استثمارها من خلال الوكالة ذاتها "لتلبية الاحتياجات الغذائية الحرجة للنازحين العراقيين واللاجئين السوريين في المخيمات".

 

 


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سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد إلينا رومانوسكي



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