اليوم السابع
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الداخلية تضبط 201 قطعة سلاح و417 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:12 م
الداخلية تضبط 201 قطعة سلاح و417 قضية مخدرات خلال 24 ساعة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (201) قطعة سلاح نارى، (417) قضية مخدرات وتنفيذ (83800) حكم قضائى متنوع.

 

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط (11) قطعة سلاح نارى وأبيض وضبط عدد (25) قضية إتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة (28) متهم لعدد (8) منهم معلومات جنائية، وتنفيذ عدد (7362) حكما قضائيا متنوعا.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.


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الداخليه

مكافحة المخدرات

الأمن العام



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