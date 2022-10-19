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"الداخلية" تضبط قضية غسل أموال بقيمة 11 مليون جنيه

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:57 ص
"الداخلية" تضبط قضية غسل أموال بقيمة 11 مليون جنيه حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى من خلال تعاقده مع إحدى الشركات والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت حوالى (2 مليون جنيه).
 
 
وكشفت التحريات إمتناع المتهم عن سداد المديونية المستحقة عليه، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية "تأسيس شركات، شراء العقارات، شراء السيارات" بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بــ(11 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

غسيل اموال

الداخلية

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