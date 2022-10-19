اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 09:45 م
أكرم القصاص
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الأمم المتحدة: نشجع على تشكيل حكومة جديدة فى لبنان وإنجاز الإصلاحات

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 09:02 م
الأمم المتحدة: نشجع على تشكيل حكومة جديدة فى لبنان وإنجاز الإصلاحات لبنان - أرشيفية
أ ش أ

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قالت المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا إن المنظمة الأممية تشجع دائما على تشكيل حكومة جديدة وإنجاز الإصلاحات المطلوبة، وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
 
جاء ذلك في تصريحات اليوم عقب لقائها برئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية في العاصمة بيروت.
 
وأضافت فرونتسكا أن اللقاء تناول استعراض الأوضاع العامة في البلاد، حيث قدمت التهنئة لرئيس الحكومة بإنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، كما ثمنت جهود ميقاتي في تشكيل الحكومة الجديدة.
 
وأوضحت أن اللقاء تطرق إلى القوانين الإصلاحية وعمل مجلس النواب، خصوصا بالنسبة لقانون السرية المصرفية الذي أدخل عليه مجلس النواب تعديلات أمس، داعية للتعامل بإيجابية لما فيه مصلحة لبنان.

لبنان

الأمم المتحدة

لبنان والأمم المتحدة

صندوق النقد الدولي

نجيب ميقاتي



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