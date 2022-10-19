اعترافات لصوص حلوان: سرقنا 4 مواطنين قبل ضبطنا بأسلوب انتحال صفة شرطة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بحلوان أقروا بارتكاب عدد ( 4 ) وقائع سرقة أخرى بأسلوب انتحال صفة ضباط شرطة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة وانتحال الصفة.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (سائق مركبة "توك توك " - مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بالمركبة قيادته بدائرة القسم، فوجئ بقيام (3) أشخاص باستيقافه بزعم كونهم رجال شرطة واستولوا منه على هاتفه المحمول ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة.. أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، كما تم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى اثنين من عملائهم "سيئ النية" تم ضبطهما وبحوزتهما عدد (5) هواتف محمولة من متحصلات وقائع السرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة، واتهمهوهم بالسرقة.