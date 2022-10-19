إصابة 4 أشخاص فى تصادم 3 سيارات على طريق رافد جمصة فى الدقهلية

الدقهلية ــ فريق المحافظات

أصيب أربعة أشخاص فى حادث تصادم بين ثلاثة سيارات على طريق رافد جمصة بناحية مركز طلخا بمحافظة الدقهلية وتم نقلهم الى المستشفى.

وقد تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين ثلاثة سيارات على طريق رافد جمصة بناحية مركز طلخا ينطلق الوحدة المحلية لقرية المنيل، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز الر مكان البلاغ، كما انتقل مسئولى الوحدة المحلية، وتبين اصطدام ثلاثة سيارات ملاكى وربع نقل وجرار زراعى، نتيجة السرعة فى القيادة والتخطى الخاطئ، مما ادى إلى اختلال عجلة القيادة فى يد السائق مما أدى إلى اصطدامهم ببعض، وإصابة أربعة من مستقلى السيارات.

و قامت مسئولى مركز طلخا برفع السيارات من على الطريق، تم نقل المصابين إلى مستشفيات الاستقبال ولا يوجد وفيات، تم رفع عامود انارة سقط اثر الحادث بنهر الطريق كما تم رفع السيارات وفتح الطريق وعودة حركة المرور إلى طبيعتها، وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



حادث السيارة