إصابة شخص فى حريق بمخبز سياحى فى طما شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد أحمد عزت، مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق بمخبز سياحى بدائرة مركز شرطة طما، نتج عن الحريق إصابة مواطن بحروق بالوجه تصادف تواجده بالمخبز أثناء نشوب الحريق وتم نقله للمستشفى للعلاج.



تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء طارق عيسى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز شرطة طما بمخبز سياحى وإصابة طالب تم نقله للمستشفى الجامعى بسوهاج.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بنشوب حريق بمخبز سياحي دائرة المركز أنتقلت قوات إدارة الحماية المدنية وتبين نشوب الحريق بمخبز سياحي وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.



نتج عن ذلك إصابة أدهم ش م م 13 سنة بحروق بالوجه من الدرجة الثانية – وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي تصادف تواجده أمام المخبز.



وبسؤال مالك المخبز ووالد المصاب شحاتة م م ع 48 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم وأرجع الأول سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي وأضاف بإحتراق عداد كهرباء ونفيا الشبهة الجنائية تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.