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أستاذ بعلوم القاهرة: مشروع الرمال السوداء كنز مصر خلال الـ 50 عاما قادمة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 01:59 م
أستاذ بعلوم القاهرة: مشروع الرمال السوداء كنز مصر خلال الـ 50 عاما قادمة مصنع الرمال السوداء
كتب محمد صبحى

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قالت الدكتورة هدى أبو شادي الأستاذة بكلية العلوم جامعة القاهرة، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع مصنع الرمال السوداء خطوة هامة للدولة المصرية، مؤكدة أن المشروع مهم جدا لمصر خلال الـ 50 عاما المقبلة ويعتبر كنزا مستقبليا.
 
وأوضحت الدكتورة هدى أبو شادى فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن الرمال السوداء تحتوى على مواد كثيرة مهمة، يمكن استغلالها، وتستخدم فى الطاقة النووية وتفيد فى المستقبل وتحقق فائضا لمصر.
 
وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس، وذلك عقب افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ. 
 
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، القطاع الخاص بالمشاركة فى مشروع الرمال السوداء قائلا: "القطاع الخاص والشركات اللى ابتدت تشغل فيه تقدر تعمل كام مصنع ومجمع زى ده؟.. بتتكلم الكيلو بياخد سنة.. أنت بتتكلم فى 400 كيلو من الاحتياطيات.. فرضا لو فيه شركة واحدة تقدر تشتغل 400 سنة طيب لو 10 شركات؟.. طيب فيه فرصة للشركات تدخل فى الموضوع ده على ضوء المؤكد".
 

الرمال السوداء

علوم القاهرة

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التعليم العالى

السيسى

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