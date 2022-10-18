‫وزير الرى يستعرض مع المبعوث الهولندى أعمال لجنة المياه المصرية الهولندية

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، هينك أوفينك المبعوث الهولندى الخاص للمياه لمتابعة أعمال لجنة المياه المصرية الهولندية، والاستعدادات الفنية الجارية فى الطريق نحو مؤتمر المناخ COP27، ومؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المده لعقد المياه UN 2023، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه

وأشار سويلم، إلى التعاون المشترك سابقاً فى عدد من المجالات مثل برنامج الصرف القومي وإدارة المياه في الفيوم ومشروع مجالس المياه ومشروع الإدارة المتكاملة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية، وقيام البلدين بوضع برنامج مستدام لتعزيز التعاون بينهما من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة البنية التحتية والمياه الهولندية في شهر نوفمبر 2020 فى مجالات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، والمياه والزراعة ، خاصة فى ظل تشابه ظروف الدلتاوات بين البلدين.

وأكد على أهمية البدء فى مرحلة جديدة من مشروع الإدارة المتكاملة للساحل الشمالى ودلتا نهر النيل، ودعم الجانب الهولندي لمصر لتنفيذ نظام للإنذار المبكر بشكل يتكامل مع نظام مراقبة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مع توفير التدريب اللازم للعاملين بهيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة.

وتم خلال اللقاء التباحث حول المرحلة الثانية من "مبادرة مركز المعرفة حول إنتاجية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" ، والتى تهدف لتطبيق مفهوم "المحاسبة المائية" والذى يُسهم فى فهم العمليات الهيدرولوجية وإدارة تدفقات المياه مما يساعد على تحسين إدارة المياه ، وتخصيص المياه بشكل عادل بين القطاعات والمستخدمين ، وزيادة والإنتاجية المحصولية ، حيث تسعى مصر لتكون نموذجاً بارزاً فى مجال المحاسبة المائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مع العمل على بناء القدرات والتدريب فى هذا المجال.

وفى مجال التعاون البحثى أشار سويلم إلى أهمية التعاون البحثى بين المركز القومى لبحوث المياه والجانب الهولندي في مجالات الأراضي الرطبة المقامة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.