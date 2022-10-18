وزير الرى يدعو فلسطين لدعم مبادرة التكيف التى ستطلقها مصر خلال مؤتمر المناخ

كتبت أسماء نصار

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه.

واستعرض سويلم وغنيم موقف التعاون المشترك بين البلدين فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين فى شهر أكتوبر 2020، والتى تشتمل على إيفاد الخبراء وتبادل الزيارات بين الفنيين والمتخصصين من البلدين، وتقديم الدعم الفنى فى تجميع بيانات المياه الجوفية وتحليلها، والدعم الفنى فى تخطيط وإدارة وتنمية الموارد المائية المتاحة، وتنظيم دورات تدريبية وبناء القدرات فى مجالات المياه، والتنظيم المشترك لورش العمل التشاورية والتدريبية فى مجال الموارد المائية.

كما تم توجيه الدعوة للوزير الفلسطينى للمشاركة فى فعاليات يوم المياه المنعقد ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27، ودعم المبادرة التى ستطلقها مصر للتكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه والتى ستطلقها مصر خلال المؤتمر.