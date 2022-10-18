اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 07:58 م
أكرم القصاص
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وفاة والدة رئيس جامعة عين شمس وصلاة الجنازة غدا بمسجد المشير

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 07:29 م
وفاة والدة رئيس جامعة عين شمس وصلاة الجنازة غدا بمسجد المشير الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس
محمود راغب

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أعلنت الصفحة الرسمية لجامعة عين شمس عن وفاة والدة الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ومن المقرر أن تكون صلاة الجنازة غدا عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى - بالتجمع الخامس، على أن تكون مراسم العزاء غدا بمسجد المشير طنطاوى عقب صلاة المغرب - قاعة السلام.
 
وتقدم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بجامعة عين شمس بخالص التعازي والمواساة إلى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس  في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته.

جامعة عين شمس

اخبار مصر

محمود المتينى

مسجد المشير طنطاوى



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