رئيس جامعة عين شمس يوجه بسرعة تسجيل بيانات الطلاب المستحقين للتكافل

كتب محمود راغب

ترأس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب الجلسة الثانية لقطاع شؤون التعليم والطلاب للعام الجامعي 2022 / 2023، بحضور وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب و أعضاء اللجنة الدائمة .

وفي مستهل الجلسة رحب الدكتور عبد الفتاح سعود بالدكتور حسام الدين مصطفى علي فهيم الأستاذ بكلية الحاسبات و المعلومات لانضمامه لعضوية مجلس قطاع شؤون التعليم و الطلاب .

و كرم سعود الدكتور محمد شاهين وكيل كلية التجارة لشؤون التعليم و الطلاب؛ لما بذله من جهود واسهامات مثمرة في أعمال تطوير مطبعة الجامعة خلال فترة عضويته للجنة الإشراف على أعمال المطبعة.

واستعرض الدكتور عبد الفتاح سعود تقريراً مفصلاً حول فاعليات استقبال الطلاب الجدد والقدامى والتي انطلقت منذ بدء العام الدراسي في الأول من أكتوبر الجاري وارتكزت على ترسيخ ثقافة التحول الرقمي ومواجهة التغيرات المناخية بمشاركة 2000 طالب وطالبة في مختلف الأنشطة الصديقة للبيئة.

كما استعرض كافة الفاعليات التي نظمتها وشاركت فيها الجامعة ممثلة في قطاع التعليم و الطلاب وطلاب جامعة عين شمس ، إحياءاً و احتفاءاً بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، لافتاً أن الفاعليات التي تمت هذا العام اتسمت بالتميز الشديد الذي عكس وعي الشباب الجامعي وتقديره لما قدمه الأجداد والآباء من تضحيات وبطولات سيظل يذكرها التاريخ بأحرف من ذهب، كما أكدت ما يتسم به طلبة وطالبات الجامعة من ولاء وانتماء وحب كبير لهذا الوطن العظيم.

ووجه الكليات بسرعة التواصل مع إدارة التكافل المركزية لتوثيق بيانات الطلاب المستجدين المستحقين للتكافل للإنتهاء من قيد هؤلاء الطلاب في كلياتهم والاطمئنان على انتظامهم في الدراسة ، لافتاً أن هناك أكثر من 40 ألف طالب وطالبة استفادوا من برامج التكافل الاجتماعي خلال العام الجامعي الماضي بتكلفة بلغت 19.5 مليون جنيه.

وأشار إلى ضرورة إجراء بحوث اجتماعية دقيقة مع تقسيم الطلاب إلى شرائح وفقا للحالة الاجتماعية والدخل الشهري لأسرهم، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

من الجدير بالذكر أن جلسة مجلس قطاع شؤون التعليم و الطلاب عُقدت بقاعة الاجتماعات المُلحقة بالمدينة الجامعية طلبة وذلك بعد تطويرها ورفع كفاءة البنية التحتية لها ، وأشاد أعضاء المجلس بإمكانيات القاعة التي تستخدم لعقد مناقشات الرسائل العلمية والندوات لمختلف كليات الجامعة، مؤكدين أن هذه القاعة تعد إضافة مميزة لإمكانات الجامعة.