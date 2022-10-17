أسبوع القاهرة للمياه يواصل فعالياته تحت شعار "المياه فى قلب العمل المناخى"

‫ كتبت ـ أسماء نصار

يواصل اسبوع القاهرة للمياه جلساته لليوم الثانى على التوالى تحت شعار "المياه في قلب العمل المناخي"، و برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، و مشاركة ممثلين من 70 دولة، منهم 16 وفدا وزاريا و 54 وفدا رسميا و 66 منظمة دولية بإجمالي يزيد عن 1000 مشارك.

ويهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

وتناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدث تحضيري لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم COP27.

وستنعقد "الجولة الأخيرة من الحوار السياسي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمناطق الندرة المائية"، والتي تهدف للخروج بمقترحات لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خصوصاً في القارة الإفريقية تمهيدا لمؤتمر مراجعة منتصف المدة لعقد المياه الذي تنظمه الأمم المتحدة في مارس 2023 ، كما سيتم عقد جلسة مفتوحة للتعريف بمحاور "المبادرة الرئاسية حول التكيف في قطاع المياه" والتي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ القادم، بالإضافة لعرض ترتيبات "يوم في المياه"، كما سيعقد الاجتماع الأخير للجنة التوجيهية الخاصة بجناح المياه لاستعراض الأنشطة المقترحة بالجناح وأسماء المتحدثين بمشاركة ممثلين عن (هولندا – طاجكستان - المانيا – بريطانيا - منظمة الفاو - معهد استكهولم الدولي للمياه).

كما سينعقد "الاجتماع الرابع للجنة المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة التابعة لجامعة الدول العربية" لمتابعة التقدم في قرارات المجلس الوزاري المشترك للمياه والزراعة الثاني الذي عقد في يناير الماضي، ومن المقرر أيضاً عقد "المنتدى الثاني للاستثمار في مجال المياه بين البنك الإفريقي والاتحاد الأوروبي" والذي يهدف لدعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن المائي في قارة إفريقيا من خلال توفير منصة سنوية، لمناقشة كيفية تحسين سياسات الاستثمار في المياه في البلدان الإفريقية، كما سينعقد مؤتمر رفيع المستوى حول "تعزيز سياسات تمويل المياه والاستثمار لمواجهة الطوارئ المناخية في منطقة المتوسط"، والذي ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

ويتضمن أسبوع القاهرة الخامس للمياه مؤتمرا علميا يشمل العديد من الأنشطة الفنية، تشهد استعراض 131 بحثا من الجامعات والمراكز البحثية المصرية في 5 جلسات فنية متخصصة في محاور (الأمن المائي والتغيرات المناخية - حماية الدلتاوات - التكيف في مجال المياه في ظل التغيرات المناخية - المياه والتغيرات المناخية والتعاون المستقبلي - الاستعداد وإدارة الكوارث المتعلقة بالمياه والمناخ) ، مشيرا إلى أن اللجنة العلمية المشكلة لتقييم هذه الأبحاث تضم متخصصين من المراكز البحثية القومية والجامعات المصرية وممثلين عن المنظمات والجامعات الدولية.