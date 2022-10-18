وزيرة التضامن تتوجه للأردن للمشاركة باجتماعات وزراء الشئون الاجتماعية العرب

كتب مدحت وهبة

تتوجه مساء اليوم الثلاثاء الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلى عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة الـ"77" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والتي تعقد على مدار يومي 19و20 أكتوبر الجاري.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب سيناقش عددًا من الملفات خلال أعماله، منها مبادرة " العيش باستقلالية.. ريادة الأعمال ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة"، وكذلك مناقشة الاستعدادات لتنظيم مؤتمر إقليمي حول سياسات الرعاية الاجتماعية لتحقيق الأمن الاجتماعي المقرر إقامته في القاهرة، بالإضافة إلى المؤتمر الإقليمي الرابع للملتقي العربي للنساء ذوات الإعاقة، ومناقشة الاستراتيجية الوطنية حول الفقر متعدد الأبعاد في دولة فلسطين.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي على هامش أعمال الدورة عددًا من اللقاءات الثنائية مع الوزراء العرب المشاركين في أعمال الدورة، وذلك لمناقشة الملفات المعنية بالتنمية البشرية والاجتماعية، وبحث سبل التعاون بين مصر والبلدان العربية في عدد من المجالات.