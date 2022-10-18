نائب محافظ الأقصر يلتقى بالمواطنين للاستماع إلى شكاواهم والعمل على حلها

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محمد عبد القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للاستماع إلى شكاوى المواطنين، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك بحضور رؤساء المدن والمراكز ومديري المديريات الخدمية، ومحمود فاروق مدير ادارة خدمة المواطنين.

وقام نائب محافظ الأقصر، بإحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع بما لا يخالف القانون، مؤكداً أن لقاء اليوم المفتوح يهدف إلى رفع المعاناة عن المواطنين.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر، على ضرورة حصول كل مواطن على حقه في إطار القانون، مشيراً إلى أنه أعطى توجيهاته لمكتب خدمة المواطنين بالمتابعة المستمرة لأي قرار أو تأشيرة أو تعليمات خاصة بطلبات المترددين على لقاءات المواطنين ، والرد فور وصول توضيح الجهة المختصة لجوانب المشكلة ، وإبلاغ ذلك للمواطن الشاكي للوقوف على حقيقة شكواه.

كما أصدر محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم تعليماته بعقد لقاءات أسبوعية داخل مجالس المدن المختفة، حيث أنه من المقرر أن يكون اللقاء الأسبوعي بكل مجالس المراكز والمدن على النحو التالي :- (مركز ومدينة أرمنت يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة القرنة يوم الثلاثاء من الساعة 10 وحتى 12 ظهراً - مركز ومدينة الزينية يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الأقصر يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة إسنا يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة البياضية يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الطود يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً )، وذلك بالإضافة إلى انعقاد أعمال اليوم المفتوح للمواطنين يوم الاثنين من كل أسبوع بمقر الديوان العام للمحافظة وذلك للتيسير على المواطنين وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التي تواجههم.