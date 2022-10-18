اليوم السابع
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"مياه الجيزة": الانتهاء من تغيير مسار خط المريوطية وعودة الخدمة تدريجياً

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 04:37 م
"مياه الجيزة": الانتهاء من تغيير مسار خط المريوطية وعودة الخدمة تدريجياً شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة الانتهاء من أعمال تغيير مسار خط المياه قطر 1000 مم، المغذي لخزان الرماية، والمتعارض مع أعمال تغطية مصرف عبدالعال 1، والمؤثر على مناطق المريوطية والهرم والمريوطية وفيصل حتى ميدان الرماية.
 
وأوضحت الشركة، أنه تم فتح المياه لتصل تدريجياً للمناطق المتأثرة تباعاً فور اتزان الشبكة وانتظام ضغوط المياه.
 
 
وشهدت مناطق "المريوطية هرم، والمريوطية فيصل حتى نادي الرماية" اليوم الثلاثاء، انقطاع خدمة المياه لمدة 10 ساعات، بدءاً من الساعة التاسعة صباحا.

 

وأرجعت الشركة، سبب انقطاع المياه إلي أعمال تغيير مسار خط المياه قطر 1000 مم والمغذي لخزان الرماية، والمتعارض مع أعمال تغطية مصرف عبدالعال 1، الأمر الذى يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال تحويل الخط.

 


قطع المياه

مياه الجيزة

الهرم

فيصل

المريوطية



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