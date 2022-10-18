معاينة شقة اشتعل بها حريق فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة شقة سكنية اشتعل بها حريق فى أوسيم، لحصر الخسائر والتلفيات التى لحقت بمحتوياتها، وإعداد تقرير لضمه للتحقيقات، وذكر مالك الشقة أنه لا يشتبه فى نشوب الحريق جنائيا.

وأشارت تحريات رجال المباحث الأولية إلى أن ماس كهربائى تسبب فى نشوب الحريق، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة أوسيم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.