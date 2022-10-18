مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بسبب خلافات على ملكية منزل بحلوان

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

نشبت مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص في حلوان، بسبب خلافات علي ملكية منزل، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 من المتشاجرين، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين في الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة ، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في حلوان، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين تشاجر أشخاص بسبب خلافات ملكية منزل، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بجروح.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.