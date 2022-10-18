فلسطين ترحب بقرار أستراليا حول القدس وتطالبها الاعتراف بالدولة الفلسطينية

كتب أحمد جمعة

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار الحكومة الأسترالية إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعة بذلك عن القرار الذى اتخذته الحكومة السابقة.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية فى بيان، صدر اليوم الثلاثاء، "هذا القرار تصويب ايجابى لموقف استراليا، بما ينسجم مع القانون الدولى، وقرارات الشرعية الدولية".

كما ثمنت دعوة استراليا لتطبيق حل الدولتين، والتمسك به، واعتبار القدس موضوع أساس قضايا الحل النهائى التفاوضية وفقا للشرعية الدولية.

وأكدت أن هذا القرار الاسترالى يدعم الجهود الدولية والإقليمية، الرامية لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى، وحرصا استراليًا متقدما على تحقيق الأمن والاستقرار فى ساحة الصراع والمنطقة عبر استعادة الافق السياسى لحل الصراع.

ودعت جميع الدول التى اتخذت قرارات خاطئة بشأن القدس أن تحذو حذو استراليا وتتراجع عن قراراتها السابقة.

وأشارت إلى أن تتنظر فى ذات الوقت من حكومة استراليا الانتقال نحو الخطوة الأهم وهى الاعتراف بدولة فلسطين، تجسيدا لالتزامها بمبدأ حل الدولتين، والتزاما منها بقرارات حزب العمال الحاكم والذى تبنى رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، وطالب حكومته بتنفيذ ذلك الاعتراف.

كما أدانت بشدة ردود الفعل الإسرائيلية على قرار استراليا، واعتبرتها غير مبررة وامعانا إسرائيليا رسميا فى التمرد والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، كما تعكس حقيقة غياب شريك السلام الإسرائيلي.