شكرى يهنئ وزير خارجية الكويت الجديد بمنصبه ويؤكد تطلعه لاستمرار التنسيق

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري قدم خلال اللقاء التهنئة لشقيقه وزير خارجية الكويت على توليه مهام منصبه، معرباً عن التطلع إلى استمرار التنسيق بين الجانبين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتضامنية بين البلدين، والتشاور المستمر حول القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح عن تقديره لاتصال شقيقه وزير خارجية مصر به، واعتزازه بالعلاقات المتميزة والأخوية التي تجمع بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى لقاء سامح شكرى قريباً من أجل التباحث حول الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وتطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار.