سول: بيونج يانج أطلقت قذائف مدفعية قبالة سواحلها الشرقية والغربية

كتب أحمد عرفة

قالت سلطات كوريا الجنوبية إن بيونج يانج أطلقت قذائف مدفعية قبالة سواحلها الشرقية والغربية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

والأسبوع الماضي أعلنت كوريا الشمالية إطلاق صاروخي كروز بعيدي المدى، في تجربة هي الأحدث ضمن سلسلة اختبارات صاروخية ترمي عبرها بيونج يانج لاستعراض قدراتها النووية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ الزعيم كيم جونج-أون أعرب عن رضاه البالغ على هذه التجربة التي أشرف عليها شخصياً من مكان إطلاق الصاروخين، مشيرة إلى أنّهما حلّقا فوق البحر لمسافة ألفي كيلومتر.