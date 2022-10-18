وقال نيتشايف - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم"، إنه لا توجد إشارات من برلين حتى الآن بخصوص إمكانية إمدادها بالغاز عبر خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" غير التالف، محملا السلطات الألمانية مسئولية تدمير التعاون مع روسيا في مجال الطاقة .

وأضاف السفير الروسى أن القيادة فى ألمانيا أصبحت رهينة الموقف الجماعى للغرب، لافتا إلى وجود إمدادات تعاقدية موثوقة وطويلة الأجل لإمداد ألمانيا بموارد الطاقة الروسية، متهما برلين بـ"تدمير التعاقدات".

