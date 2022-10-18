زلزالان متتاليان يضربان سواحل ولاية إزمير التركية

كتب عبد الوهاب الجندى

ضرب زلزالان متتاليان، اليوم، سواحل ولاية "إزمير" غربي تركيا، دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، أن زلزالا بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب سواحل قضاء "كوش أداسي" المطل على بحر إيجة، لافتة إلى أنه وقع على عمق 6.33 كيلومتر.

وأضافت أن المنطقة ذاتها شهدت زلزالا آخر بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، مشيرة إلى أنه وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول عام 1999، أسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.