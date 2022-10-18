اليوم السابع
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ركاب طائرة يلغون رحلتهم بمطار هيثرو بعد اصطدام طيور بالمحرك أثناء التحليق

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 01:54 م
ركاب طائرة يلغون رحلتهم بمطار هيثرو بعد اصطدام طيور بالمحرك أثناء التحليق الطائرة
كتب فارس البدري

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في حادثة غريبة من نوعها فى الرحلات الجوية، أصيب ركاب طائرة بالرعب، عندما اصطدمت طيور بمحرك طائرة بعد إقلاعها من مطار هيثرو فى العاصمة البريطانية لندن.

ووفقاً للتقرير الذى نشرته صحيفة "the sun"، اضطرت الطائرة إلى العودة بصورة درامية إلى المملكة المتحدة، بعد تعطل أحد محركاتها أمس، واصطف رجال الإطفاء وضباط الشرطة على المدرج، بينما هبطت طائرة الخطوط الجوية المتحدة بشكل طارئ.

وقال أحد الراكبين، "كان الأمر مروعًا للجميع. لم يعرف أحد ما حدث، ثم اندلع الذعر".

أقلعت الرحلة UA883 متوجهة إلى نيوارك في نيويورك في الساعة 8.10 صباحًا وكانت الطائرة فوق ساحل إسيكس عندما حدثت ضربة الطيور.

استدار كابتن الطائرة بشكل مفاجئ وعاد إلى مطار هيثرو في الساعة 9.20 صباحًا، بعد أن وصل إلى ارتفاع حوالي 9150 متراً.

الطائرة
الطائرة

نظرًا لأن الطيور تشكل تهديدًا للطائرات، خاصة إذا تم الاصطدام في المحرك، فإن إدارة مخاطر الطيور هي إحدى المسؤوليات الرئيسية لموظفي مطار هيثرو.

لكن ضربات الطيور لا تزال تحدث، وعلى الرغم من أن 65 % منها لا تسبب أضرارًا جسيمة للطائرات، إلا أنها تعتبر خطرًا كبيرًا على سلامة الطيران، ودائمًا ما تكون مميتة للحيوانات المعنية.

وفقًا لهيئة الطيران الفيدرالية، التي تتعقب كل ضربة تم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة ، كان هناك 16000 ضربة على الحياة البرية في عام 2018، حوالي 40 حادثًا يوميًا.

قالت يونايتد إيرلاينز لصحيفة ذا صن أمس: "فريقنا في لندن هيثرو يقدم المساعدة لعملاء رحلة يونايتد، والتي عادت إلى هيثرو بعد اصطدام الطيور، هبطت الطائرة بسلام ونزل الركاب بشكل طبيعي، نحن نقوم بالترتيبات لعملائنا لإكمال رحلاتهم في أقرب وقت ممكن."


رحلات الطيران

هبوط الطائرات

حوادث الطائرات



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