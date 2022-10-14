وذكرت صحيفة "فيتنام بلس" المحلية اليوم /الجمعة/، أنه وفقا للمركز الوطني للتنبؤات الجوية، تشكلت العاصفة الخامسة في البحر الشرقي على بعد حوالي 210 كيلومترات جنوب شرق كوانج نام في الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي َتحمل رياحا قصوى تبلغ سرعتها 74 كم / ساعة.



وأفاد المركز بأنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة من كوانج بينه إلى فوين والمرتفعات الوسطى في الفترة من اليوم حتى غد السبت.



وأجبرت العاصفة شركات الطيران على تعديل رحلاتها، حيث ألغت شركة الخطوط الجوية الفيتنامية، اليوم الجمعة، ثلاث رحلات بين مدينة هوشي منه وهوي، ورحلتين أخرتين بين هانوي وهوي، كما ستعلق أيضا أربع رحلات غدا.



كما قررت شركة "بامبو" للخطوط الجوية أيضا إلغاء الرحلات الجوية بين هانوي وهوي، والتي سيتم استئنافها إذا تحسن الطقس غدا.