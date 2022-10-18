رئيس جامعة المنوفية: الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات بالمدن الجامعية

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية لقائه لشهر أكتوبر 2022 بعمداء الكليات "أون لاين" بمشاركة نائبا رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة.



استهل مبارك اللقاء بتقديم التهنئة للدكتورة آمال السيد شحاتة بمناسبة صدور القرار الجمهورى بتعيينها عميدا لكلية التمريض، متمنيا لها التوفيق والنجاح في تأدية مهام عملها، ووجه الشكر للدكتور إيناس قاسم عميد الكلية السابق بمجهوداتها خلال سنوات تكليفها بالعمل.



كما وجه التهنئة لكلية الهندسة الإلكترونية بمناسبة فوزها بالمركز الأول في مسابقة التميز البيئي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الماضي، وتهنئة كلا من كليتي الحقوق والتجارة بمناسبة فوزهما مناصفة بالمركز الثاني في المسابقة.



كما وجه مبارك الشكر لجميع الكليات والطلاب المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، حيث تم الإعلان عن محو أمية 7861 مواطنا بدورة يوليو 2022 ليبلغ إجمالي عدد المواطنين الذين تم تحريرهم من الأمية من قبل طلاب جامعة المنوفية منذ عام 2014 وحتى الآن 41069 مواطنا ومواطنة بمختلف قرى ومراكز محافظة المنوفية وخارجها، وذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية مصر بلا أمية وأنشطة مبادرة حياة كريمة.



وتابع رئيس الجامعة سير بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، مؤكدا أهمية تواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في كلياتهم منذ اليوم الأول لبدء الدراسة ضمانا لحسن سير العملية التعليمية مع عدم السماح بالسفر إلا في حالة الضرورة القصوى وحالات المهمات القومية أو العلمية، والتأكد من الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية وأماكنها وتوقيتها وتوزيع الطلاب على الشعب الدراسية ويتم تفعيلها في البوابة الإلكترونية الخاصة بالكلية، وذلك منذ الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي مع الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي، الانتهاء من التحويلات بين مختلف الكليات الجامعية مع بداية الدراسة، الاهتمام بتواجد أفراد الأمن على البوابات الخاصة بكل كلية وتنفيذ تعليمات عميد الكلية حيث أنه المسئول مسئولية كاملة عن انتظام الدراسة، التنبيه على الطلاب الالتزام الكامل بالقواعد والنظم الجامعية وأي إخلال بالنظام العام سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية للحافظ على انتظام الدراسة والأمن داخل الحرم الجامعي، مؤكدا على أهمية تشجيع الأنشطة الطلابية في كافة المجالات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية.



كما تابع مبارك سير العمل بالمدن الجامعية والانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات، والانتهاء من تسكين الطلاب بالمدن الجامعية خلال الأسبوع الأول من بداية الدراسة، وكذلك التنبيه على الطلاب الالتزام بالقواعد والنظم الخاصة بالمدن الجامعية وأي إخلال بالنظام يتم فصل الطالب فوراً من المدن.



كما استعرض مبارك سير العمل بالجامعة الأهلية وبدء الدراسة فى الأول من أكتوبر الحالى وفعاليات استقبال الطلاب، وتهنئتهم ببدء العام الدراسي، والتواجد بين الطلاب والإجابة على استفساراتهم، وعقد ندوة توعوية عن انتصارات أكتوبر واستضافة اللواء ناجى شهود أحد الأبطال لتعريف الطلاب بتاريخ حافل من الإنجازات، وعقد لقاء لرئيس الجامعة مع الطلاب لتعريفهم برحلة إنشاء الجامعة الأهلية التى تعد انجازا تحقق بدعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتقديم خدمة تعليمية متميزة مواكبة لمتطلبات سوق العمل المحلى والدولى.



كما استعرض مبارك أهم الفعاليات والأنشطة التى تمت خلال هذا الشهر.