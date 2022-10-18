اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حجز المتهمين بالاعتداء على شخص واحتجازه بسبب سيارة فى الجيزة للتحريات

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:24 ص
حجز المتهمين بالاعتداء على شخص واحتجازه بسبب سيارة فى الجيزة للتحريات مديريه امن الجيزه - أرشيفية
أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة بالجيزة حجز المتهمين بالاعتداء على أحد الأشخاص واحتجازه على ذمة تحريات المباحث، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وكشف ملابسات الحادث.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه استأجر سيارة من معرض سيارات ورفض إعادتها  مما دفع مالك المعرض للاستعانة بشخصين والاعتداء عليه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض شخص لاعتداء من جانب 3 أشخاص بدائرة قسم الجيزة، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن مالك معرض سيارات استعان بشخصين، واعتدوا على المجني عليه واحتجزوه، لاستئجاره سيارة ورفضه إعادتها.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق

 

 


امن الجيزة

جرائم الخطف

النيابة العامه

معرض سيارات

مديريه امن الجيزه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة