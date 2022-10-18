حجز المتهمين بالاعتداء على شخص واحتجازه بسبب سيارة فى الجيزة للتحريات

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حجز المتهمين بالاعتداء على أحد الأشخاص واحتجازه على ذمة تحريات المباحث، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وكشف ملابسات الحادث.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه استأجر سيارة من معرض سيارات ورفض إعادتها مما دفع مالك المعرض للاستعانة بشخصين والاعتداء عليه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض شخص لاعتداء من جانب 3 أشخاص بدائرة قسم الجيزة، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن مالك معرض سيارات استعان بشخصين، واعتدوا على المجني عليه واحتجزوه، لاستئجاره سيارة ورفضه إعادتها.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق