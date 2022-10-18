جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة طبية لقرية الحلفاية قبلى ضمن حياة كريمة

قنا صابر سعيد

نظمت جامعة جنوب الوادي، قافلة متنوعة التخصصات لقرية الحلفاية قبلي بمركز نجع حمادي وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إن القافلة شهدت الكشف وصرف العلاج المجانى لعدد 641 حالة، وأن الحالات جاءت كالتال

150 رمد وعدد (120) عظام وعدد (10) نساء وتوليد و 35أنف وأذن وحنجرة، 135جلدية، 1نفسية وعصبية، 90 أطفال، 100.جهاز هضمي.

وأضاف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان قام بتوزيع الملصقات والتوعية بمخاطر الادمان على صحة الفرد وتأثيره على الأسرة والمجتمع.





