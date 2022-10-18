وأضاف بيسكوف - في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، رداً على سؤال ما إذا كانت المظلة النووية الروسية ستشمل المناطق الجديدة (دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا وخيرسون)- : "هذه المناطق انضمت قبل مدة ليست بعيدة نسبياً، لذا يجري العمل حاليا لدمجها في النظام القانوني ونظام الأمن في روسيا، وكذلك في النظام الاقتصادي والاجتماعي للبلاد".

وشدد على أن جميع هذه الأراضي جزء لا يتجزأ من الاتحاد الروسي، مضيفا أن الأمن في المناطق الجديدة مضمون كما هو الحال في أي جزء من أراضي روسيا، فكلها محمية ويجري العمل على توفير الأمن تماما كما في بقية مناطق البلاد وعلى نفس المستوى.

وكان الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين قد أعلن ضم أربع مناطق أوكرانية: (دونيتسك - لوجانسك - زابوروجيا - خيرسون)، عقب استفتاء وصفه الجانب الأوكراني والدول الغربية بالمزيف وغير القانوني.