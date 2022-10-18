القومى للمرأة يهنئ الإعلامية دينا عبد الفتاح لاختيارها عضو مجلس إدارۃ المتحدۃ كأول سيدة في مجلس الإدارة

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومی للمرأة بخالص التهنئة إلی الإعلامية دينا عبد الفتاح، رئيسة تحرير مجلة أموال الغد، لاختيارها عضو مجلس إدارۃ المتحدۃ للخدمات الاعلامية كأول سيده في مجلس الإدارة.

وأعرب المجلس القومی للمرأۃ عن بالغ سعادته بهذا القرار، مشیرة إلى أنها من القيادات النسائية الإعلامية المتميزة، والتى تمتع بالجدارة والكفاءة، ورمز نسائي مشرف، متمنية لها المزید من النجاح والتوفيق.

ومن الجدیر بالذكر أن الإعلامية دينا عبدالفتاح، حصلت على بكالوريوس الإعلام والصحافة من جامعة القاهرة 1986، وماجستير الصحافة والإعلام من الجامعة الأمريكية، ومنصب مديرة قطاع تطوير الأعمال، كما تقلدت العديد من المناصب الصحفية والإعلامية، حيث شغلت منذ 2009 وحتى الآن رئاسة تحرير مجلة وموقع أموال الغد، وأطلقت بالتعاون مع عدد من الصحفيين المحترفين أول موقع اقتصادي متخصص في قطاع المال والأعمال في 2009 لتغطية الأحداث الاقتصادية في مصر، وربط القطاعات المختلفة بالاستثمارات والخدمات المالية على المستويين المحلي والإقليمي، وقد حصلت علی لقب أفضل مذيعة تلفزيونية وإعلامية عام 2021 وقد تم تكریمها من النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام.