القومى للمرأة يهنئ الدكتورة مها الرباط لفوزها بجائزة بطلات قمة الصحة العالمية

كتب محمد صبحى

تقدم المجلس القومي للمرأة وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان المصرية السابقة، وأستاذة الصحة العامة بجامعة القاهرة، لحصولها علي جائزة بطلات الصحة في قمة الصحة العالمية وجاء ذلك في حفل توزيع جوائز الصحة العالمية.

وأعرب المجلس عن بالغ سعادتها وفخرها بهذه الجائزة التي تمثل نجاح القيادات النسائية المصرية في مجال الصحة ، حيث أثبتت المرأة المصرية قدرتها وكفاءتها في كافة المجالات.

ومن الجدير بالذكر أن خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تم اختيار الدكتورة مها الرباط كواحدة من ستة مبعوثين خاصين للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد-19، وتعيينها عضواً نشطاً في مجموعة عمل التعافي التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي المعنية بكوفيد-19، وطوال حياتها المهنية، دافعت عن التغطية الصحية الشاملة، مشددة على أهمية المساواة في الصحة.