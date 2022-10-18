اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 07:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الشرطة البريطانية تغلق شارعا في ليدز بعد العثور على قنبلة فى متجر

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 07:12 م
الشرطة البريطانية تغلق شارعا في ليدز بعد العثور على قنبلة فى متجر الشرطة البريطانية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أغلقت الشرطة البريطانية شارعًا بوسط مدينة ليدز، بعد أن تلقى تاجر تحف طردًا يحتوى على قنبلة يدوية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

واجتاح ضباط شرطة غرب يوركشاير وسط المدينة بعد أن أبلغ محل "فينتيدج كاش كاو" في مدينة ليدز أنه تلقى "حزمة مشبوهة" في البريد، حيث تم إخلاء كل الأماكن التجارية والمباني المجاورة.

وقامت الشرطة في مسرح الجريمة بتطويق الطريق لمدة ثلاث ساعات، وأكدت أن العنصر كان قنبلة يدوية.

وفي بيان محدث، قالت الشرطة: "تم فحص القنبلة اليدوية بواسطة خبراء التخلص من القنابل في الجيش ووجدوا أنها خاملة.. وتمت إزالة الطوق وإنهاء إغلاق الطرق."

ويقدم المحل خدمات تلقي بضائع مقابل المال لحين بيعها وتشمل هذه الأشياء الكاميرات والميداليات والعسكرية والمجوهرات والساعات.

 


الشرطة البريطانية

قنبلة

العثور على قنبلة

بريطانيا

ليدز

قنبلة ليدز

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

النقابات العمالية فى بريطانيا: نواجه عقدين من تراجع مستويات المعيشة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:41 م

مؤسسة الطعام البريطانية: الملايين فى بريطانيا يعانون بسبب أزمة الغذاء الحادة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:42 ص

العالم هذا الصباح.. مصرع شخصين إثر تحطم طائرة فوق منزل بفلوريدا.. صحيفة بريطانية: مستويات غير مسبوقة من أنفلونزا الطيور فى بريطانيا.. عمدة العاصمة الأوكرانية "كييف": مقتل 4 أشخاص إثر قصف روسى

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 09:00 ص

صحيفة بريطانية: مستويات غير مسبوقة من أنفلونزا الطيور فى بريطانيا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:40 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة