اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 04:47 م
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الرقابة الإدارية تطلق حسابها الرسمى على موقع تويتر

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 04:24 م
الرقابة الإدارية تطلق حسابها الرسمى على موقع تويتر أرشيفية - الرقابة الإدارية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت هيئة الرقابة الادارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بيان" إطلاق الحساب الرسمى لهيئة الرقابة الإدارية على تويتر بهدف تنفيذ استراتيجية التواصل المجتمعي والتوعية بمخاطر الفساد وأهمية مكافحته".

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