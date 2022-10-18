الرقابة الإدارية تطلق حسابها الرسمى على موقع تويتر

نشرت هيئة الرقابة الادارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بيان" إطلاق الحساب الرسمى لهيئة الرقابة الإدارية على تويتر بهدف تنفيذ استراتيجية التواصل المجتمعي والتوعية بمخاطر الفساد وأهمية مكافحته".
الرقابة الإدارية تطلق حسابها الرسمى على موقع تويترالثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 04:24 م
أرشيفية - الرقابة الإدارية
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