الرقابة الإدارية تطلق حسابها الرسمى على موقع تويتر

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت هيئة الرقابة الادارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بيان" إطلاق الحساب الرسمى لهيئة الرقابة الإدارية على تويتر بهدف تنفيذ استراتيجية التواصل المجتمعي والتوعية بمخاطر الفساد وأهمية مكافحته".