اليوم السابع
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الرئيس السيسى يستقبل وفد رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بقطاع الصناعة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 03:01 م
الرئيس السيسى يستقبل وفد رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بقطاع الصناعة خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء, ، والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
 
وصرح  السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعماً للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، وذلك بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة تهدف لدعم الاقتصاد وتوطين الصناعة.
 
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