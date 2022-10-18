الحكم على كندى بالسجن 20 عاما لتجنيده مقاتلين لداعش

كتبت ريم عبد الحميد

حكمت محكمة أمريكية على مواطن كندى كان يعيش فى كاليفورنيا الجنوبية بالسجن 20 عاما فى سجن أمريكى بمساعدته ستة على الأقل من الأمريكيين والكنديين على الانضمام إلى تنظيم داعش فى سوريا فى عامى 2013 و2014، ومنهم أول أمريكى يعرف بمقتله أثناء القتال مع الجماعة الإرهابية.

ووفقا لوكالة أسوشيتدبرس، فإن عبد الله أحمد عبد الله موّل بشكل مباشر أعمال إرهاب عنيف بما فى ذلك خطف وقتل أشخاص فى سوريا، بحسب ما قال المدعى الأمريكى راندى جورسمان فى بيان.

واعترف عبد الله فى اتفاق إقرار بالذنب أنه ساعد مواطن من سان دييجو يدعى دوجلار ماكارثر ماكين على الانضمام على داعش. وقتل ماكين فى سوريا أثناء قتاله مع مقاتلى داعش فى عام 2014.

وقال المدعون أن عبد الله قدم أموال لإرسال ابن عمله البالغ من العمر 18عاما من مدينة مينابوليس بولاية منيسوتا للانضمام إلى مقاتلى داعش فى سوريا، وأيضا ثلاثة آخرين من أبناء عمومته من إدمونتون بكندا.

ومات كل الرجال فى القتال، وفقا للحكومة الأمريكية. وتم القبض على عبد الله من قبل السلطات الكندية فى عام 2017 وتم تسليمه على الولايات المتحدة بعد عامين. وأقر بذنبه فى تقديم الدعم المالى للإرهابيين فى عام 2021.

واعترف أيضا بسرقة محل مجوهرات فى إدمونتون فى يناير 2014 لجمع الأموال لتمويل المقاتلين الأجانب. وبعد أسابيع من ارتكاب السرقة، أرسل عبد الله الأموال إلى ماكين حتى يستطيع الذهاب إلى سوريا.

كما حكم على شقيق ماكين، مارشيلو ماكين، بالسجن 10 سنوات فى عام 2018 فى أحد السجون الفيدرالية الأمريكية للكذب خلال عدة مقابلات مع الوكلاء الفيدراليين من عام 2014 إلى 2015، بما فى ذلك إنكاره معرفة أن شقيقه يخطط للقتال لصالح داعش.