"التعليم" تعلن تفاصيل توزيع درجات التقييم لصفوف النقل

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا بشأن التعليمات الخاصة لوضع الاختبار الأول الشهر اكتوبر للعام الدراسى 2022/2023 فى مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وفقا لنظام الدراسة والتقيم الطلاب الصفين (الرابع والخامس) من الحلقة الابتدائية، ونظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس وحتى الصف الثانى الثانوى العام.

وقالت وزارة التربية والتعليم، تكون درجة الاختبار الاول فى الصف الرابع الابتدائى، نهاية الشهر الأول 15 درجة (خمسة عشرة درجة) وعدد مفردات الاختيار الشهرى 15 مفردة (واقع درجة لكل مفردة)، وتكون نوع الأسئلة اختيار من متعدد، ويتم وضع الاختبار حتى الصفحة رقم 33 بكتاب التلميذ، ويكون زمن الاختبار فترة واحدة (عدد " حصة) فى الأسبوع الأخير من شهر اكتوبر.

وبالنسبة للصف الخامس الابتدائى، تكون درجة الاختبار الأول فى نهاية الشهر، 15 درجة (خمسة عشرة درجة)، وعدد مفردات الاختبار 15 مفردة (بواقع درجة لكل مفردة)، ويتم وضع الاختبار حتى الصفحة رقم 25 بكتاب التلميذ، وتكون نوع الأسئلة، اختيار من متعدد، وزمن الاختيار فترة واحدة (عدد 2 حصة) فى الأسبوع الأخير من أكتوبر.

كما حدد وزارة التعليم ضوابط عقد االاختبار الشهرى لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى وهى كالتالى:

-الاختبار الأول: يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الأول من بداية الفصل الدراسى الأول

- درجة الاختبار الأول - نهاية الشهر الأول: 10 درجات (عشرة درجات)

-عدد مفردات الاختيار الأول: 10 مفردات (بواقع درجة لكل مفردة). - نوع الأسئلة اختيار من متعدد. - زمن الاختيار : (حصة واحدة).

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يتم مراعاة نواتج التعلم بالدروس، وأن تغطى أسئلة الاختبار المفاهيم والمهارات المقررة على رقم الصفحة المحددة للصف الدراسية بعاليه، وحسب الوزن النسبى لهذه الموضوعات فى خطة توزيع المنهج وتقيس الأسئلة مستويات التفكير لدى التلميذ(التذكر، والفهم، والتطبيق، وحل المشكلات). الالتزام بالمصطلحات والرموز الواردة بالمقرر والبرامج المستخدمة، وتكون الأسئلة واضحة ولا تحتمل أكثر من معنى.

وأضافت الوزارة، مراعاة عدم تكرار نفس السؤال فى الاختبار. أن يكون الاختبار بصباعة لغوية واضحة، ودقيقة، وبسيطة وخلوه من الأخطاء الإملائية، وأن تكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد، وتكون رأس المفردة قصيرة قدر الإمكان، ألا تقل عدد الخيارات عن ثلاثة لكل مفردة ويفضل أربعة خيارات وفى شكل عبارات قصيرة الخط مناسب بحيث لا يقل عن (16 )، اختيار نوع خط واضح سهل القراءة.