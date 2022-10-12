حصاد الوزارات.. التعليم تعتمد نظام التقييم لصفوف النقل على 3 اختبارات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم تعتمد نظام التقييم لصفوف النقل على 3 اختبارات.. اعرف توزيع الدرجات
التضامن: مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية 6 أشهر
الصحة: الأطفال دون سن الخامسة الأكثر عرضة للإصابة بشلل الأطفال
وزير التعليم: المناهج الجديدة تعزز فرص وضع النشء على بداية الطريق للمستقبل
"القوى العاملة" تنظم غدا ملتقى توظيف يوفر 3 آلاف فرصة عمل.. السن حتى 40 عاما
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«الصحة» تطلق 56 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية ضمن مبادرة حياة كريمة
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