اليوم السابع
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الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 05:31 م
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حصاد الوزارات.. التعليم تعتمد نظام التقييم لصفوف النقل على 3 اختبارات

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم تعتمد نظام التقييم لصفوف النقل على 3 اختبارات وزارة التربية والتعليم -أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التعليم تعتمد نظام التقييم لصفوف النقل على 3 اختبارات.. اعرف توزيع الدرجات

التضامن: مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية 6 أشهر
 
الصحة: الأطفال دون سن الخامسة الأكثر عرضة للإصابة بشلل الأطفال
 
وزير التعليم: المناهج الجديدة تعزز فرص وضع النشء على بداية الطريق للمستقبل
 
"القوى العاملة" تنظم غدا ملتقى توظيف يوفر 3 آلاف فرصة عمل.. السن حتى 40 عاما
 

 


حصاد الوزارات

التربيه والتعليم

التضامن الاجتماعى

الصحه

القوى العامله

القافله الطبيه



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