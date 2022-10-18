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أسرة قتيل بولاق الدكرور: المتهم أنهى حياته بسبب خلافات منذ عدة أيام

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:25 ص
أسرة قتيل بولاق الدكرور: المتهم أنهى حياته بسبب خلافات منذ عدة أيام جثه - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد من أسرة عامل فقد حياته على يد عاطل في بولاق الدكرور، وتبين أن خلافات بين القتيل والمجني عليه منذ عدة أيام، أدت إلى اعتداء المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن حالته الصحية تدهورت وفارق الحياة، متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليه، والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتولت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات، وتبين أن عاطل أنهى حياة عامل طعنا بسلاح أبيض، بسبب خلافات بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


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